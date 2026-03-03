Украина получила первый транш объемом $1,5 млрд по новой программе МВФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев получил от МВФ первый транш в размере $1,5 млрд в рамках новой четырехлетней программы в формате механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). $1,5 млрд уже зачислены», — написала она в своем телеграм-канале. Всего в рамках программы Киев получит от МВФ $8,1 млрд в течение четырех лет.

По словам Свириденко, средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.