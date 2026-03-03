Ливанская «Хезболлах» атаковала беспилотниками авиабазу на севере Израиля
10:00 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шиитское движение «Хезболлах» нанесло удар беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид, расположенной на севере Израиля. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в его телеграм-канале.
«Во вторник утром движение атаковало группой беспилотников радиолокационные станции и диспетчерские пункты на авиабазе Рамат-Давид», — указывается в сообщении.
В «Хезболлах» пояснили, что атака совершена «в ответ на израильскую агрессию и бомбардировки городов и поселков, в том числе Бейрута, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и вынудили многих жителей покинуть свои дома».
