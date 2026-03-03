Большинство поляков считают, что у Польши должно быть свое ядерное оружие — опрос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство польских граждан считают, что Польша должна получить собственное ядерное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) по заказу радиостанции Radio Zet.

По этим данным, такую точку зрения разделяют 50,9% опрошенных, причем 20,9% считают, что Польша «обязательно» должна иметь собственное ядерное оружие, а 30% полагают, что это «было бы хорошо».

Решительно выступают против собственного ядерного оружия у Польши 15,1% респондентов, еще 23,5% полагают, что собственный ядерный арсенал стране «скорее всего» ни к чему.

10,5% участников опроса собственного мнения по данному вопросу не имеют.