Сбер представил GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) – корпоративную платформу для создания ИИ-агентов

12:35 03.03.2026

Сбер предоставил доступ к корпоративной платформе GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) — с ней компании могут создавать персонализированных ИИ-агентов. Полностью российское решение настраивается под конкретные запросы и потребности бизнеса. Это помогает сотрудникам автоматизировать рутинные операции, повышает продуктивность и скорость работы. Пользователям сразу «из коробки» доступны базовые сценарии продуктивности и типовые ИИ-агенты для разных офисных ролей.

Платформа доступна в трех конфигурациях, чтобы закрыть потребности бизнеса. Локальная — программно-аппаратный комплекс для крупнейших компаний, банков и объектов критической информационной инфраструктуры с наивысшими требованиями к безопасности. Облачная (SaaS) – для компаний, которым важно быстро масштабироваться. Гибрид — подходит среднему и крупному бизнесу, работает в приватном облаке, данные хранятся на серверах компании, а модель не хранит данные после генерации ответа.

Платформа обеспечивает контроль доступа, политику безопасности и модерацию контента. Компания может управлять агентами, которых создают сотрудники и настраивать правила их работы.

«Сегодня технологии генеративного искусственного интеллекта дают бизнесу мощный инструмент автоматизации, который не только повышает продуктивность сотрудников и ускоряет ключевые производственные процессы, но и гарантирует надежную защиту информации, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – Наша задача была сделать решение, которые полностью будет отвечать потребностям клиентов и давать возможность выбора конфигурации. GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) позволяет учесть регламенты, базу знаний, систему обработки клиентских обращений и другие особенности бизнес-процессов компании. Каждый ИИ-агент работает на результат: ускоряет поиск информации, ищет аналоги оборудования в справочниках, помогает в принятии решений, переводит документы на десятки языков, сложные формулы в Excel, генерирует идеи и выполняет другие операции».

Решение разрабатывает дочерняя компания Сбера – «Салют для бизнеса».

«Мы меняем подход к работе: сотрудник больше не один на один со своими задачами, – сказал Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса». – У него появляется собственная ИИ-команда, которая берет на себя рутину и помогает быстрее принимать стратегические решения. Таким образом, компании получают управляемый, безопасный и масштабируемый инструмент роста».

