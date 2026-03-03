0
0
66
НОВОСТИ

У США есть безграничные запасы вооружений и они могут воевать вечно — Трамп

09:20 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки обладают практически безграничными запасами вооружений, с помощью которых могут «вечно» вести войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Запасы боеприпасов Соединенных Штатов никогда не были выше и лучше, чем сейчас. <…> Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас оружия. Войны можно вести „вечно“ и крайне успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое качественное оружие других стран)», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он также вновь обвинил экс-президента США Джо Байдена в безвозмездном раздаривании оружия Украине: «К счастью, я восстановил вооруженные силы в течение своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты достаточно запаслись и готовы по-крупному побеждать».

