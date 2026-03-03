0
НОВОСТИ

США не способны на длительную военную операцию против Ирана — эксперт КНР

09:32 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не обладают необходимым потенциалом для проведения долгосрочной военной операции против Ирана. Такую точку зрения высказал китайский военный аналитик Чжан Цзюньшэ.

«В нынешних условиях США, судя по всему, не готовы к длительному конфликту, который протекал бы с высокой интенсивностью. Если противостояние затянется, то американские вооруженные силы могут испытать на себе значительное давление, а это потенциально будет иметь негативные последствия для долгосрочной боеготовности Соединенных Штатов в более широком охвате», — приводит его точку зрения газета Global Times.

Как полагает эксперт, США вряд ли способны долго продолжать интенсивные бомбардировки Ирана, и они вскоре должны ослабнуть. Он обратил внимание на тенденцию к деиндустриализации в Соединенных Штатах, ставшую причиной снижения их оборонно-промышленного потенциала, как и ослабления способности «быстро пополнять запасы боеприпасов».

Чжан Цзюньшэ также напомнил, что Тегеран — это не единственная цель Вашингтона, который, учитывая необходимость сохранения стратегических резервов, не сможет задействовать для операций против Ирана все свои имеющиеся запасы вооружений.

