Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БПЛА

09:05 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание. Об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии.

По его данным, площадь пожара небольшая, здание посольства получило незначительный материальный ущерб.

