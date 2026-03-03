Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание. Об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии.

По его данным, площадь пожара небольшая, здание посольства получило незначительный материальный ущерб.