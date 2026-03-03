Над регионами России за ночь сбили 16 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 16 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.