0
0
111
НОВОСТИ

Над регионами России за ночь сбили 16 украинских БПЛА

09:00 03.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 16 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Астраханской области», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 03.03.2026
США не способны на длительную военную операцию против Ирана — эксперт КНР
0
68
09:20 03.03.2026
У США есть безграничные запасы вооружений и они могут воевать вечно — Трамп
0
96
09:05 03.03.2026
Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БПЛА
0
136
22:40 02.03.2026
Израиль атаковал НПЗ Saudi Aramco в ходе операции под чужим флагом — Tasnim
0
756
22:00 02.03.2026
Третья мировая не за горами, если Трамп продолжит свой безумный курс — Медведев
0
721
21:20 02.03.2026
Рейсы в девять стран Ближнего Востока сейчас приостановлены — Минтранс РФ
0
705
20:40 02.03.2026
Трамп допустил отправку американских войск в Иран
0
716
20:00 02.03.2026
Пять человек погибли, 15 ранены при обстрелах ВСУ Херсонской области — губернатор
0
726
19:40 02.03.2026
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 39 граждан России
0
690
19:20 02.03.2026
Франция увеличит свой ядерный арсенал, но не будет раскрывать его точный размер — Макрон
0
718

Возврат к списку