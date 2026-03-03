Израиль взломал почти все дорожные камеры в Тегеране при подготовке убийства Хаменеи — FT

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская разведка при планировании убийства аятоллы Али Хаменеи годами следила за передвижениями охраны высокопоставленных иранских чиновников с помощью взлома почти всех дорожных камер в Тегеране. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, Израиль отслеживал передвижения телохранителей и личных водителей высокопоставленных иранских чиновников. Разведке удалось выяснить, кого именно охраняет и возит персонал. Благодаря камерам, записи с которых шифровались и передавались на сервера в Израиле, разведка знала, где охранники и водители живут, по какому графику работают, какими путями ездят на службу и где паркуют машины. Газета отмечает, что эти данные позволили Израилю подготовить почву для убийства иранского лидера.

Согласно информации газеты, взлом камер был не единственным методом израильской разведки. Израиль предварительно нарушил работу более десятка вышек мобильной связи вокруг места убийства Хаменеи в Тегеране, создав видимость перегрузки телефонной сети. Тем самым разведка помешала охране иранского лидера координировать действия и получать предупреждения по телефону. «Мы знали Тегеран так же, как знаем Иерусалим. <…> Когда знаешь какое-то место так же, как и улицу, на которой вырос, замечаешь малейшие изменения», — приводит газета комментарий одного из сотрудников израильской разведки о планировании операции.