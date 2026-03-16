НОВОСТИ

Союзники Британии в Персидском заливе недовольны ее действиями — Politico

09:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники Великобритании в странах Персидского залива остались недовольны промедлением Лондона с оказанием поддержки на фоне конфликта в Иране. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на военные и дипломатические источники.

По их данным, осторожная позиция премьер-министра Великобритании Кира Стармера в начале конфликта привела к задержке развертывания сил в регионе и вызвала разочарование у партнеров Лондона на Ближнем Востоке. Источники утверждают, что британские власти не направили в регион достаточное количество морских сил и средств противоминной обороны в момент первых ударов США и Израиля по Ирану. Это, как отмечается, обеспокоило ОАЭ и Бахрейн, которые традиционно поддерживают тесные связи с Великобританией в сфере обороны.

При этом в Минобороны Соединенного Королевства заявили, что страна с самого начала предпринимала шаги для защиты своих интересов и союзников, включая развертывание истребителей и систем ПВО, а также участие в отражении атак иранских беспилотников и ракет, пишет газета. Как отмечает Politico, по мере продолжения конфликта британские власти пытаются усилить военное присутствие в регионе и сгладить недовольство со стороны партнеров.

НОВОСТИ

11:05 16.03.2026
При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
0
1
11:00 16.03.2026
Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
0
25
10:32 16.03.2026
Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
0
101
10:20 16.03.2026
В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
0
134
10:05 16.03.2026
Искусственную волну создадут на реке в Звенигороде для поиска пропавшего ребенка
0
163
10:00 16.03.2026
Лента «Битва за битвой» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»
0
160
09:58 16.03.2026
Собянин: Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс-2026» продлится до 12 апреля
0
144
09:20 16.03.2026
США, возможно, не следует заниматься Ормузским проливом, у них есть своя нефть — Трамп
0
222
09:05 16.03.2026
Иран будет воевать, пока президент США не поймет, что начать войну было ошибкой — Арагчи
0
249
09:00 16.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
0
221

