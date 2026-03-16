Союзники Британии в Персидском заливе недовольны ее действиями — Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзники Великобритании в странах Персидского залива остались недовольны промедлением Лондона с оказанием поддержки на фоне конфликта в Иране. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на военные и дипломатические источники.

По их данным, осторожная позиция премьер-министра Великобритании Кира Стармера в начале конфликта привела к задержке развертывания сил в регионе и вызвала разочарование у партнеров Лондона на Ближнем Востоке. Источники утверждают, что британские власти не направили в регион достаточное количество морских сил и средств противоминной обороны в момент первых ударов США и Израиля по Ирану. Это, как отмечается, обеспокоило ОАЭ и Бахрейн, которые традиционно поддерживают тесные связи с Великобританией в сфере обороны.

При этом в Минобороны Соединенного Королевства заявили, что страна с самого начала предпринимала шаги для защиты своих интересов и союзников, включая развертывание истребителей и систем ПВО, а также участие в отражении атак иранских беспилотников и ракет, пишет газета. Как отмечает Politico, по мере продолжения конфликта британские власти пытаются усилить военное присутствие в регионе и сгладить недовольство со стороны партнеров.