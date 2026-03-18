Россия серьезно недокапитализирована на сегодняшний день — Хуснуллин

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается серьезно недокапитализированной страной на сегодняшний день, сообщил на коллегии Росимущества заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас есть задача, поставленная президентом РФ, по капитализации нашей страны. С начала года у нас капитализация страны превысила чуть больше 900 трлн рублей. Много это или мало? Может ли наша страна стоить столько? Это говорит о том, что мы сегодня серьезно недокапитализированы», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что столько стоят капитализированные компании мира. «Это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить как Нью-Йорк?» — задался вопросом вице-премьер.

По его словам, на сегодня имущество — это основа налоговой базы во всем мире. «Мы сегодня ведем работу по кадастрированию, также надо подготовить налоговую базу. У нас также стоит задача по увеличению земли под строительство жилья. Мы должны до 2030 года иметь полмиллиона гектаров для жилищного строительства. Мы должны эту землю найти и ввести в оборот», — отметил Хуснуллин.

По его словам, за прошлый год власти рассмотрели порядка 10 тыс. гектаров, в этом году есть задача вовлечь 12 тыс. гектаров. «Задача не только рассмотреть землю, но и сразу подготовить документацию, чтобы она могла быть вовлечена в строительный оборот», — указал вице-премьер.