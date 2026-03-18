Цена на нефть приближается к 110 долларам за баррель
18:30 18.03.2026 Источник: Интерфакс
Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".
Иранский новостной телеканал Press TV сообщает, что объектами ударов Тегерана в Саудовской Аравии станут нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль и НПЗ Samref, в Катаре - нефтехимический комплекс в городе Мусайиид и НПЗ в городе Рас-Лаффан, в ОАЭ - газовое месторождение Аль-Хосн. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила об эвакуации сотрудников предприятия в Эль-Джубайль и НПЗ Samref.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:00 мск составила $109,77 за баррель, что на $6,35 (6,14%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $109,95 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,18 (3,31%), до $99,39 за баррель.
