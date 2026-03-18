Собянин: Начинается проходка тоннеля между «Кленовым бульваром» и «Курьяновом»

В Москве завершилась проходка первого (правого) тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» строящейся Бирюлевской линии метро и началась проходка левого перегонного тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону будущей станции «Курьяново». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новая линия активно строится и будет крайне востребована горожанами. «После того как мы построили Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию, стало возможно строительство новых радиусов московского метро, - сообщил глава города. - И один из таких радиусов — это как раз Бирюлевская линия. Достаточно большая, активно будет использоваться — сотнями тысяч жителей района, для которых, конечно, это будет новая транспортная реальность и новая жизнь».

Между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» проложен тоннель протяженностью 1,67 км, диаметром 6 м. Он частично построен под руслом Москвы-реки, а потому максимальная глубина объекта достигает 30 м. Второй (левый) тоннел между этими станциями планируют построить к осени 2026 года.

Левый перегонный тоннель от «Кленового бульвара» в сторону станции «Курьяново», который только начали строить, будет протяженностью в 1,13 км. Он также частично будет пролегать под руслом Москвы-реки и в обводненных грунтах Курьяновской поймы. Завершить прокладку левого тоннеля также планируют осенью.

Напомним, Бирюлевская линия метро свяжет Большую кольцевую, Троицкую и Замоскворецкую линии, а также Московское центральное кольцо и Павелецкое направление Московской железной дороги, а также сможет улучшить транспортную доступность районов, в которых живет более 1 млн человек.