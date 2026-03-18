НОВОСТИ

Вице-президент США собирается с визитом в Венгрию - СМИ

19:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, целью поездки является демонстрация поддержки премьер-министра страны Виктора Орбана. Точные сроки визита чиновника пока неизвестны, и ситуация может измениться в связи с военной операцией США в Иране, отметили источники.

18:54 18.03.2026
Собянин: Начинается проходка тоннеля между «Кленовым бульваром» и «Курьяновом»
18:30 18.03.2026
Цена на нефть приближается к 110 долларам за баррель
17:40 18.03.2026
Орбан считает, что на смену либеральному миропорядку приходит локальный патриотизм
17:37 18.03.2026
Сбер и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего
17:12 18.03.2026
Патрушев назвал беспрецедентной кампанию против флота, перевозящего грузы из РФ
17:00 18.03.2026
Россия серьезно недокапитализирована на сегодняшний день — Хуснуллин
16:32 18.03.2026
Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск
16:12 18.03.2026
Украине предстоит столкнуться с дефицитом ракет для ЗРК Patriot — Зеленский
16:00 18.03.2026
Кремль согласен, что Стармер — не Черчилль, а Макрон — не де Голль
15:32 18.03.2026
Фицо заявил, что нет никаких признаков повреждения нефтепровода «Дружба»
