Вице-президент США собирается с визитом в Венгрию - СМИ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует в ближайшие дни посетить Венгрию в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, целью поездки является демонстрация поддержки премьер-министра страны Виктора Орбана. Точные сроки визита чиновника пока неизвестны, и ситуация может измениться в связи с военной операцией США в Иране, отметили источники.