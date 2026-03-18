На портале проектов правовых актов проявился проект закона о госрегулировании ИИ

21:21 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры опубликовало на портале проектов правовых актов проект федерального закона о госрегулировании ИИ в России, который может вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Закон будет распространяться на разработчиков ИИ (юрлиц) и на физлиц, но не на отношения, возникающие в связи с применением ИИ, если иное не предусмотрено другими ФЗ, а также на применение ИИ в обороне, безопасности государства, при ЧС и в охране правопорядка.

