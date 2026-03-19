Цена нефти марки Brent достигла $112

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла $112 за баррель впервые с 9 марта 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:46 мск, цена нефти находилась на уровне $112 за баррель (+8,21%).

К 03:50 мск стоимость нефти замедлила рост и находилась на отметке $111,84 за баррель (+8,06%).