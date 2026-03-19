Трамп пригрозил уничтожить объекты иранского газового месторождения Южный Парс

10:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США уничтожат объекты иранского газового месторождения Южный Парс, если исламская республика атакует комплексы по производству СПГ в Катаре.

Как он написал в четверг в соцсети Truth Social, США «при содействии и согласии Израиля или без него полностью взорвут все газовое месторождение Южный Парс» в случае ударов по Катару со стороны исламской республики. «Я не хочу разрешать <…> разрушения таких масштабов из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если [комплексы по производству] СПГ Катара вновь атакуют, я сделаю это без сомнений», — добавил президент США.

Новости

11:05 19.03.2026
США атаковали Иран под влиянием Израиля — экс-глава контртеррористического центра
0
0
11:00 19.03.2026
Цена газа в Европе превысила $850 за 1 тыс. куб. м
0
22
10:32 19.03.2026
Вечером на Землю обрушится самая сильная за два месяца магнитная буря
0
98
10:20 19.03.2026
Рютте предпочел «залечь на дно» после нападок президента США на НАТО — источник Politico
0
116
10:05 19.03.2026
В Иране казнили трех участников январских протестов за убийство полицейских
0
146
09:50 19.03.2026
Собянин: На ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов
0
156
09:45 19.03.2026
Жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО
0
154
09:32 19.03.2026
России не нужны передышки на фронте, позволяющие снова накачать Украину оружием — Мурадов
0
220
09:20 19.03.2026
Цена нефти марки Brent достигла $112
0
204
09:05 19.03.2026
Трехсторонние переговоры РФ с США и Украиной сейчас на паузе — Песков
0
226

Возврат к списку