Трамп пригрозил уничтожить объекты иранского газового месторождения Южный Парс

Американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США уничтожат объекты иранского газового месторождения Южный Парс, если исламская республика атакует комплексы по производству СПГ в Катаре.

Как он написал в четверг в соцсети Truth Social, США «при содействии и согласии Израиля или без него полностью взорвут все газовое месторождение Южный Парс» в случае ударов по Катару со стороны исламской республики. «Я не хочу разрешать <…> разрушения таких масштабов из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если [комплексы по производству] СПГ Катара вновь атакуют, я сделаю это без сомнений», — добавил президент США.