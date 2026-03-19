Трамп пригрозил уничтожить объекты иранского газового месторождения Южный Парс
10:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США уничтожат объекты иранского газового месторождения Южный Парс, если исламская республика атакует комплексы по производству СПГ в Катаре.
Как он написал в четверг в соцсети Truth Social, США «при содействии и согласии Израиля или без него полностью взорвут все газовое месторождение Южный Парс» в случае ударов по Катару со стороны исламской республики. «Я не хочу разрешать <…> разрушения таких масштабов из-за того, какие долгосрочные трудности для Ирана это создаст в будущем, но, если [комплексы по производству] СПГ Катара вновь атакуют, я сделаю это без сомнений», — добавил президент США.
