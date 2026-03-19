Жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

09:45 19.03.2026

Представители Совета ветеранов и волонтеры старшего поколения района Старое Крюково Зеленоградского административного округа с сентября 2022 года собрали и отправили бойцам СВО и в госпитали более 2 т гуманитарной помощи. Они направляют на фронт продукты, средства личной гигиены, теплую одежду и другие необходимые вещи. также активисты делают своими руками маскировочные костюмы, нашлемники и гигиенические наборы. С 2022 года на фронт отправлено более 1000 подобных изделий. В частности, одна из жительниц района смогла связать более 100 пар теплых носков.

По словам председателя районного совета ветеранов Зинаиды Павловой, к праздникам готовят особые сладкие подарки, а также пишут и шлют военнослужащим открытки со словами поддержки и поздравлениями.

Сейчас в сборе помощи участникам СВО участвуют уже около 200 человек.

