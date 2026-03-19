США атаковали Иран под влиянием Израиля — экс-глава контртеррористического центра

11:05 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения администрации США по Ирану принимались на основе утверждений израильской стороны, которые часто не соответствовали данным разведки. Об этом заявил Джо Кент, покинувший должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против исламской республики.

Как заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, израильские чиновники регулярно говорили руководству США «одно и то же о том, что обогащение [урана] позволит [Ирану] получить ядерную бомбу».

«Они много звонили по телефону, часто контактировали [с администрацией США]. Но то, что они говорили, часто не соответствовало разведданным, даже тем сведениям, которыми мы делились с Израилем и которые Израиль предоставлял нам», добавил Кент.

В итоге, заявил он, «имелся явный разрыв между разведданными и информацией, которую предоставляли президенту [США Дональду Трампу], а также принимаемыми им решениями».

«Думаю, ситуация сейчас была бы иной, если бы мы [тогда] действительно обсуждали картину, которая складывалась из разведданных», — подытожил бывший глава контртеррористического центра США.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что некоторые высокопоставленные чиновники США убеждены, что контроль над ходом военной операции против Ирана утрачен. По ее данным, в окружении президента считают, что наземная операция может быть единственным способом добиться победы. При этом союзники США ожидают, что конфликт может продлиться до сентября, хотя Вашингтон рассчитывал достичь целей за 4-6 недель, сообщил портал Axios.

