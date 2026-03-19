США атаковали Иран под влиянием Израиля — экс-глава контртеррористического центра
11:05 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решения администрации США по Ирану принимались на основе утверждений израильской стороны, которые часто не соответствовали данным разведки. Об этом заявил Джо Кент, покинувший должность руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США из-за несогласия с военной операцией против исламской республики.
Как заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, израильские чиновники регулярно говорили руководству США «одно и то же о том, что обогащение [урана] позволит [Ирану] получить ядерную бомбу».
«Они много звонили по телефону, часто контактировали [с администрацией США]. Но то, что они говорили, часто не соответствовало разведданным, даже тем сведениям, которыми мы делились с Израилем и которые Израиль предоставлял нам», добавил Кент.
В итоге, заявил он, «имелся явный разрыв между разведданными и информацией, которую предоставляли президенту [США Дональду Трампу], а также принимаемыми им решениями».
«Думаю, ситуация сейчас была бы иной, если бы мы [тогда] действительно обсуждали картину, которая складывалась из разведданных», — подытожил бывший глава контртеррористического центра США.
Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что некоторые высокопоставленные чиновники США убеждены, что контроль над ходом военной операции против Ирана утрачен. По ее данным, в окружении президента считают, что наземная операция может быть единственным способом добиться победы. При этом союзники США ожидают, что конфликт может продлиться до сентября, хотя Вашингтон рассчитывал достичь целей за 4-6 недель, сообщил портал Axios.
НОВОСТИ
- 12:32 19.03.2026
- Цена нефти Brent на ICE достигла $117 за баррель
- 12:20 19.03.2026
- Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС, которое будет в пользу Украины — Орбан
- 12:05 19.03.2026
- Перечень возможных мер поддержки для улучшения демографии в регионах расширен — Голикова
- 12:00 19.03.2026
- Вопрос поставок нефти стал для Венгрии экзистенциальным, а не политическим — Орбан
- 11:32 19.03.2026
- Путин подписал указ о награждении орденами россиян — победителей Паралимпиады
- 11:20 19.03.2026
- Цена нефти Brent на ICE превысила $115 за баррель
- 11:00 19.03.2026
- Цена газа в Европе превысила $850 за 1 тыс. куб. м
- 10:32 19.03.2026
- Вечером на Землю обрушится самая сильная за два месяца магнитная буря
- 10:20 19.03.2026
- Рютте предпочел «залечь на дно» после нападок президента США на НАТО — источник Politico
- 10:05 19.03.2026
- В Иране казнили трех участников январских протестов за убийство полицейских
