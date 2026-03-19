Путин подписал указ о награждении орденами россиян — победителей Паралимпиады

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы российских спортсменов — победителей Паралимпиады. Наград также удостоены тренеры сборной команды страны.

Орденом Дружбы «за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года в Итальянской Республике», награждены Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Сергей Синякин.