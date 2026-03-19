Вопрос поставок нефти стал для Венгрии экзистенциальным, а не политическим — Орбан

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос поставок нефти стал для Будапешта уже экзистенциальным, а не политическим. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

«Мы ждем нефть. <…> Для Венгрии это уже экзистенциальный, а не политический вопрос — получить нефть», — сказал он.