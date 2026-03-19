Венгрия не поддержит ни одно решение ЕС, которое будет в пользу Украины — Орбан

12:20 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит ни одно решение ЕС в пользу Украины, пока российская нефть не будет поступать в страну по нефтепроводу «Дружба».

«Я никогда не поддержу здесь (на саммите ЕС — прим. ТАСС) никакого решения, которое было бы в пользу Украины. <…> Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они заблокировали. <…> Они собираются отремонтировать трубопровод. Мы ждем нефть», — сказал он по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах сообщества.

