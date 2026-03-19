ВС РФ освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
13:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенные пункты Павловка и Федоровка Вторая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
