ВС РФ освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Павловка и Федоровка Вторая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.