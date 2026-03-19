0
0
154
НОВОСТИ

США продали Азии рекордный за три года объем нефти из-за конфликта с Ираном — Bloomberg

14:32 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азиатские страны закупили у Соединенных Штатов рекордный за три года объем нефти в связи с тем, что конфликт с Ираном блокирует поставки энергоносителей из Персидского залива. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Направляющиеся в Азию суда с ближневосточными энергоресурсами застряли в районе Ормузского пролива из-за операции США и Израиля против Ирана. В связи с этим в последние дни азиатские страны нарастили объемы закупок американской нефти с отгрузкой в апреле примерно до 60 млн баррелей. Это самый высокий показатель за один месяц с апреля 2023 года. Объем в 60 млн баррелей может еще вырасти, окно для покупки партий с отгрузкой в апреле из США остается открытым еще на короткое время. Ситуация приводит к росту цен на американские энергоносители.

Однако, подчеркивает Bloomberg, закупленная у США нефть не станет быстрым решением проблем с поставками для таких азиатских стран, как Республика Корея, Сингапур, Таиланд и Япония. Партии с отгрузкой в апреле, как правило, достигнут пунктов назначения только примерно через два месяца.

США обычно экспортируют около 110 млн баррелей в месяц, причем примерно половина поступает в Европу, а более трети — в Азию. Азиатские покупатели приобрели около 70 млн баррелей американской нефти за первые два месяца этого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

Возврат к списку