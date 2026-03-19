США продали Азии рекордный за три года объем нефти из-за конфликта с Ираном — Bloomberg
14:32 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азиатские страны закупили у Соединенных Штатов рекордный за три года объем нефти в связи с тем, что конфликт с Ираном блокирует поставки энергоносителей из Персидского залива. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Направляющиеся в Азию суда с ближневосточными энергоресурсами застряли в районе Ормузского пролива из-за операции США и Израиля против Ирана. В связи с этим в последние дни азиатские страны нарастили объемы закупок американской нефти с отгрузкой в апреле примерно до 60 млн баррелей. Это самый высокий показатель за один месяц с апреля 2023 года. Объем в 60 млн баррелей может еще вырасти, окно для покупки партий с отгрузкой в апреле из США остается открытым еще на короткое время. Ситуация приводит к росту цен на американские энергоносители.
Однако, подчеркивает Bloomberg, закупленная у США нефть не станет быстрым решением проблем с поставками для таких азиатских стран, как Республика Корея, Сингапур, Таиланд и Япония. Партии с отгрузкой в апреле, как правило, достигнут пунктов назначения только примерно через два месяца.
США обычно экспортируют около 110 млн баррелей в месяц, причем примерно половина поступает в Европу, а более трети — в Азию. Азиатские покупатели приобрели около 70 млн баррелей американской нефти за первые два месяца этого года.
- 15:32 19.03.2026
- США утратили контроль за своей внешней политикой - глава МИД Омана
- 15:12 19.03.2026
- Надвигающееся цунами цен на нефть и газ опустошит Европу, считает Дмитриев
- 15:10 19.03.2026
- Сбер: Энергетика становится фундаментом гонки искусственного интеллекта
- 15:08 19.03.2026
- Как нейросети открывают новые горизонты в диагностике: реальные кейсы и перспективы использования ИИ
- 15:00 19.03.2026
- Президент Польши выступает за отмену в ЕС квот на парниковые газы — советник
- 14:12 19.03.2026
- Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители
- 14:00 19.03.2026
- Путин предупреждал, что применение силы в Иране дестабилизирует энергорынок — Песков
- 13:32 19.03.2026
- Иран намерен установить пошлины на проход по Ормузскому проливу — депутат
- 13:23 19.03.2026
- «Роснефть» модернизировала треть своих автозаправок
- 13:12 19.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 185 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
