США продали Азии рекордный за три года объем нефти из-за конфликта с Ираном — Bloomberg

Азиатские страны закупили у Соединенных Штатов рекордный за три года объем нефти в связи с тем, что конфликт с Ираном блокирует поставки энергоносителей из Персидского залива. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Направляющиеся в Азию суда с ближневосточными энергоресурсами застряли в районе Ормузского пролива из-за операции США и Израиля против Ирана. В связи с этим в последние дни азиатские страны нарастили объемы закупок американской нефти с отгрузкой в апреле примерно до 60 млн баррелей. Это самый высокий показатель за один месяц с апреля 2023 года. Объем в 60 млн баррелей может еще вырасти, окно для покупки партий с отгрузкой в апреле из США остается открытым еще на короткое время. Ситуация приводит к росту цен на американские энергоносители.

Однако, подчеркивает Bloomberg, закупленная у США нефть не станет быстрым решением проблем с поставками для таких азиатских стран, как Республика Корея, Сингапур, Таиланд и Япония. Партии с отгрузкой в апреле, как правило, достигнут пунктов назначения только примерно через два месяца.

США обычно экспортируют около 110 млн баррелей в месяц, причем примерно половина поступает в Европу, а более трети — в Азию. Азиатские покупатели приобрели около 70 млн баррелей американской нефти за первые два месяца этого года.