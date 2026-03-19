Президент Польши выступает за отмену в ЕС квот на парниковые газы — советник

15:00 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий выступает за полную отмену в Евросоюзе системы квот на выброс парниковых газов (ETS). Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявила советник главы государства Ванда Бук.

«Господин президент говорит, что лучшим решением была бы ликвидация ETS во [всем] Евросоюзе», — пояснила она.

В случае отмены этой системы электроэнергия в Польше подешевеет на 30%, считает Бук.

По мнению советника, «климатическая политика Евросоюза слишком сильно сдвинулась в сторону экологии за счет безопасности и экономики». «Мы не в состоянии остановить глобальное потепление», — считает Бук, поскольку на долю ЕС приходится всего 7,8% мировых выбросов парниковых газов.

Во вторник Навроцкий заявил премьер-министру Дональду Туску о том, что Польше следует отказаться от системы квот на выбросы парниковых газов, поскольку та «уничтожает [польскую] промышленность».

