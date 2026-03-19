Надвигающееся цунами цен на нефть и газ опустошит Европу, считает Дмитриев

15:12 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что надвигающееся цунами, вызванное резким ростом цен на нефть и газ, опустошит Европу.

«Надвигается цунами цен на нефть и газ, которое опустошит Европу. Оно является следствием упрямой стратегической глупости русофобов, таких как [глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен] и [глава дипслужбы ЕС] Кая [Каллас], которые отвергли надежную и экономически выгодную российскую энергию. Мои посты предсказывали энергетический коллапс ЕС. Искупление для ЕС слишком запоздало?» — написал он в социальной сети Х на английском языке.

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов в четверг впервые с декабря 2022 года превысила $850 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика отмечена на фоне атак по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока.

Кроме того, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 9 марта текущего года, свидетельствуют данные торгов.

Ранее Дмитриев заявлял, что на Европу надвигается «цунами энергетического шока», связанное с отказом ЕС от использования российского природного газа. В конце января Совет ЕС окончательно утвердил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом ограничения начнут вводиться раньше. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года.

