Число коррупционных преступлений выросло на 12,3%, отметил Путин
17:05 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число коррупционных преступлений в РФ увеличилось на 12,3% в прошлом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.
«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%», — сказал Путин.
