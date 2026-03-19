Число коррупционных преступлений выросло на 12,3%, отметил Путин

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число коррупционных преступлений в РФ увеличилось на 12,3% в прошлом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.

«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%», — сказал Путин.