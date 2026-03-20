Трамп признал, что США следует пересмотреть подход к массовой депортации мигрантов — WSJ
10:20 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в беседах с узким кругом советников выразил мнение, что политика его администрации по борьбе с нелегальными мигрантами, включая их депортацию, должна быть пересмотрена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их сведениям, американский лидер поручил своим помощникам разработать новый подход к проблеме нелегальной иммиграции, он отмечал, в частности, что гражданам США не нравится термин «массовая депортация». В связи с этим хозяин Белого дома считает нужным делать акцент на задержании «плохих парней» и не сеять хаос в американских городах при проведении арестов, пишет WSJ.
По мнению окружения Трампа, переломным моментом в данном вопросе стала отставка Кристи Ноэм с поста министра внутренней безопасности США, отмечает газета. Согласно данным издания, президент США неоднократно выражал недовольство тем, что при Ноэм американская администрация активно критиковалась в прессе.
