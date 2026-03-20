ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника администрации ДНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике 52-летнего россиянина при попытке совершить теракт путем подрыва автомобиля одного из чиновников региональной администрации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России 1973 года рождения, завербованного спецслужбами Украины для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемый через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб и, «действуя по его заданию, изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации ДНР». При попытке минирования автомобиля злоумышленник был задержан. «Обнаружены и изъяты взрывное устройство на основе гексогена массой 3 500 г с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления», — отметили в ЦОС.