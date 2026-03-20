Ким Чен Ын прокатился с дочерью на новейшем танке во время военных учений

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время военных учений прокатился на новейшем основном танке вооруженных сил страны вместе со своей дочерью Ким Чжу Э. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На представленных агентством фотографиях лидер КНДР расположился на броне боевой машины вместе с группой военных. Рядом, сидя внутри танка, находится дочь главы государства.

Как уточняет ЦТАК, демонстрация нового основного танка прошла в рамках тактических учений пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.