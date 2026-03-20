Ким Чен Ын прокатился с дочерью на новейшем танке во время военных учений
11:20 20.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время военных учений прокатился на новейшем основном танке вооруженных сил страны вместе со своей дочерью Ким Чжу Э. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На представленных агентством фотографиях лидер КНДР расположился на броне боевой машины вместе с группой военных. Рядом, сидя внутри танка, находится дочь главы государства.
Как уточняет ЦТАК, демонстрация нового основного танка прошла в рамках тактических учений пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.
НОВОСТИ
- 11:32 20.03.2026
- В Саудовской Аравии прогнозируют, что цена на нефть может подняться выше $180 за баррель - WSJ
- 11:05 20.03.2026
- ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника администрации ДНР
- 11:00 20.03.2026
- Попытки США сменить режим в других странах всегда приводят к катастрофам — Кент
- 10:35 20.03.2026
- Собянин: Продолжится реставрация более 50 памятников религиозного назначения
- 10:32 20.03.2026
- Иран не прекращал производство ракет даже во время войны — КСИР
- 10:20 20.03.2026
- Трамп признал, что США следует пересмотреть подход к массовой депортации мигрантов — WSJ
- 10:05 20.03.2026
- Компания Blue Origin хочет запустить 52 тыс. спутников с ИИ — WSJ
- 10:00 20.03.2026
- США одобрили продажу оружия ближневосточным странам на $23 млрд — WSJ
- 09:32 20.03.2026
- Фон дер Ляйен «уламывала» Зеленского запустить «Дружбу», но он был неадекватен — Азаров
- 09:20 20.03.2026
- Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
