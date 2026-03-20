В Саудовской Аравии прогнозируют, что цена на нефть может подняться выше $180 за баррель - WSJ

11:32 Источник: Интерфакс

Представители нефтяной отрасли Саудовской Аравии считают, что цены на нефть могут превысить $180 за баррель в случае, если перебои с ее поставками не прекратятся до конца апреля, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Базовый сценарий заключается в том, что цены на нефть могут взлететь выше $180 за баррель, если перебои с ней продолжатся до конца апреля", - пишет издание со ссылкой на неназванных сотрудников нефтяной сферы королевства.

По данным агентства, "официальные лица Саудовской Аравии, отвечающие за нефть, лихорадочно пытаются спрогнозировать, насколько высоко могут вырасти цены на нефть, если война с Ираном и нарушение поставок энергии не закончатся скоро".

Газета пишет, что, несмотря на то, что повышение цен на нефть может казаться выгодной королевству; в то же время есть опасения, что в новых условиях потребители начнут сокращение потребление нефти.