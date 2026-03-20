Ради власти Санду разрывает соглашения с СНГ - Додон

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денонсация соглашений с СНГ — это попытка президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС) внести раскол в общество и отвлечь граждан от жестокого экономического кризиса. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя одобрение в первом чтении правящим большинством в парламенте постановления о выходе из договора о создании СНГ, а также из Алма-Атинской декларации.



«Денонсация соглашений с СНГ — это попытка президента Санду и ее партии внести раздор в общество и отвлечь граждан от жестокого экономического кризиса, в который они ввергли страну, попытка удержать ускользающую власть, — сказал Додон. — Санду и ее партия обещали гражданам наступление хороших времен, скорое вступление в ЕС, но вместо этого ввергли страну в <…> кризис именно благодаря проводимой ими политике разрыва с Россией и СНГ. А теперь, чтобы отвлечь людей от роста цен, невиданной с начала девяностых годов инфляции, исхода населения, роста внешнего долга и других бед, власти начали специально вносить раздор в общество. Разругались с Россией, спровоцировали кризис в Гагаузии, раскол в православной церкви, заблокировали переговоры с Приднестровьем, запустили разговоры о планах ликвидации Молдавии и ее объединения с Румынией, теперь приступили к полному разрыву с СНГ», — сказал Додон. Он отметил, что такая политика не соответствует национальным интересам страны, особенно в условиях разразившегося из-за войны на Ближнем Востоке энергетического кризиса.



«Цены на энергоносители, от импорта которых зависит экономика страны, растут с каждым днем, что гибельно для главной отрасли — агропромышленного комплекса, где начались весенние полевые работы. Республика испытывает большие проблемы в энергетической безопасности, когда после отказа от поставок „Газпрома“ взлетели цены на газ, что ударило по покупательной способности населения, выросло число граждан, оказавшихся за чертой бедности. На этом фоне премьер страны, к недоумению граждан, успокаивает нас заявлениями о якобы наступившей стабильности. А власти продолжают с рвением выполнять указания своих зарубежных кураторов из Брюсселя, которые осыпают за это Санду наградами и похвалами», — подчеркнул Додон. Он отметил, что, разрывая отношения с СНГ, власти отказываются от сотрудничества не только в экономике, но и в гуманитарной сфере, образовании, борьбе с преступностью и других важных областях, что ударит по сотням тысяч молдавских граждан в странах Содружества.



