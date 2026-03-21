Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове - губернатор

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько домов повреждены, два человека обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью. На месте работают все профильные службы», — написал он.

Ранее губернатор также сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Энгельсе Саратовской области.