Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове - губернатор
08:50 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько домов повреждены, два человека обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью. На месте работают все профильные службы», — написал он.
Ранее губернатор также сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Энгельсе Саратовской области.
