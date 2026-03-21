ФБР утверждает, что выявило связанных с разведкой РФ лиц, взламывавших мессенджеры в США

09:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател утверждает, что его ведомство выявило связанных с российской разведкой хакеров, взламывавших в США мессенджеры лиц, представляющих интерес для иностранных спецслужб.

Американская контрразведка обнаружила хакеров, которые якобы «связаны с российскими разведывательными службами». По версии Патела, взламывались посредством фишинга коммерческие мессенджеры, включая Signal. Целью в этой кампании были «в том числе действующие и отставные должностные лица правительства США, военнослужащие, политические фигуры и журналисты», написал в пятницу шеф ФБР на своей странице в социальной сети X.

Власти США распространили в связи с этими утверждениями Патела рекомендации по противодействию попыткам фишинга в мессенджерах.

