ФБР утверждает, что выявило связанных с разведкой РФ лиц, взламывавших мессенджеры в США
09:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател утверждает, что его ведомство выявило связанных с российской разведкой хакеров, взламывавших в США мессенджеры лиц, представляющих интерес для иностранных спецслужб.
Американская контрразведка обнаружила хакеров, которые якобы «связаны с российскими разведывательными службами». По версии Патела, взламывались посредством фишинга коммерческие мессенджеры, включая Signal. Целью в этой кампании были «в том числе действующие и отставные должностные лица правительства США, военнослужащие, политические фигуры и журналисты», написал в пятницу шеф ФБР на своей странице в социальной сети X.
Власти США распространили в связи с этими утверждениями Патела рекомендации по противодействию попыткам фишинга в мессенджерах.
НОВОСТИ
- 08:50 21.03.2026
- Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратове - губернатор
- 08:40 21.03.2026
- Взрывы прогремели в центре, на востоке и севере Тегерана — ТВ
- 08:30 21.03.2026
- За ночь над регионами РФ сбито 283 украинских БПЛА
- 21:57 20.03.2026
- Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах — Собянин
- 21:50 20.03.2026
- Ради власти Санду разрывает соглашения с СНГ - Додон
- 20:30 20.03.2026
- Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью
- 20:05 20.03.2026
- На выходных в Москве будет апрельская погода
- 18:50 20.03.2026
- НАТО эвакуирует войска из Ирака
- 17:40 20.03.2026
- Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
- 17:12 20.03.2026
- Венгрия объявит действия Киева гостерроризмом в случае взрыва «Турецкого потока» — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать