НОВОСТИ

Премьер Армении спустился в метро и там поспорил с пассажиркой из-за Карабаха

17:01 22.03.2026 Источник: РБК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прогулки по Еревану спустился в метро и там поругался с пассажиркой из-за «сданного Карабаха», пишет NEWS.am.

Пашинян «вышел из себя», когда ему задали вопрос об исходе армянского населения из Карабаха. «Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: ой, а мы хотели вернуться», — сказал он

