Если США атакуют электростанции, Тегеран закроет Ормузский пролив – центральный штаб ВС Ирана
17:35 22.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран закроет Ормузский пролив, если США атакуют иранские электростанции. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».
«Однако в случае реализации угроз США в отношении электростанций Ирана немедленно будут приняты следующие карательные меры: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется, пока не будут восстановлены разрушенные электростанции. Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационные технологии сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) будут широко поражены», — приводит его слова агентство Tasnim.
