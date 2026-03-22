0
0
198
НОВОСТИ

Более десятка крупнейших автопроизводителей отказываются от планов производства электромобилей - FT

18:38 22.03.2026 Источник: РБК

Honda, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari изменили свои стратегии в отношении производства электромобилей, сократив или вовсе отказавшись от своих целевых планов. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что производители пошли на сокращения из-за сохраняющегося спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и отмены мер поддержки в США и Европе.

Из-за смены стратегий развития, отмены запусков новых моделей авто и изменений в финансовых планах автомобильная отрасль потеряла как минимум $75 млрд за последний год, подсчитала газета. (РБК)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 22.03.2026
Остров свободы готовится к вероятному нападению США
0
0
19:50 22.03.2026
Глава Минфина США оценил доходы РФ от снятии санкций с нефти в «один день бюджета России»
0
37
19:00 22.03.2026
Трамп назвал нового «величайшего врага Америки»
0
153
17:35 22.03.2026
Если США атакуют электростанции, Тегеран закроет Ормузский пролив – центральный штаб ВС Ирана
0
264
17:01 22.03.2026
Премьер Армении спустился в метро и там поспорил с пассажиркой из-за Карабаха
0
316
15:15 22.03.2026
Из региона Персидского залива вышли последние танкеры со сжиженным газом - СМИ
0
450
12:45 22.03.2026
Американский народ чтит память погибших при теракте в «Крокус сити холл» - Посольство США
0
555
12:15 22.03.2026
Делегация командования НАТО во главе с генералом Вандье посетила Киев
0
616
10:55 22.03.2026
База бомбардировщиков ВВС США в Луизиане подверглась налету «несанкционированных дронов» - СМИ
0
717
09:20 22.03.2026
Илон Маск запускает в США проект по производству чипов для роботов и космических программ
0
708

Возврат к списку