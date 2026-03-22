Более десятка крупнейших автопроизводителей отказываются от планов производства электромобилей - FT

Honda, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari изменили свои стратегии в отношении производства электромобилей, сократив или вовсе отказавшись от своих целевых планов. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что производители пошли на сокращения из-за сохраняющегося спроса на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и отмены мер поддержки в США и Европе.

Из-за смены стратегий развития, отмены запусков новых моделей авто и изменений в финансовых планах автомобильная отрасль потеряла как минимум $75 млрд за последний год, подсчитала газета. (РБК)

