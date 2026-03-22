Остров свободы готовится к вероятному нападению США

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио отметил, что в последние дни военные ведут подготовку к силовому сценарию развития конфликта с соседней страной. «Мы были бы наивными, если бы не делали это, глядя на то, что происходит в мире», – сказал Коссио. Тем не менее в Гаване надеются, что военной агрессии со стороны все-таки не будет.