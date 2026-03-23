За ночь над регионами РФ сбиты 249 украинских БПЛА
09:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 249 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:32 23.03.2026
- В армии США все больше недовольных перспективами войны с Ираном — HuffPost
- 09:20 23.03.2026
- На юго-востоке Украины из-за мобилизации не хватает трактористов — Азаров
- 09:05 23.03.2026
- Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел КНДР
- 21:00 22.03.2026
- CENTCOM: Иран не сбил ни одного американского истребителя
- 20:30 22.03.2026
- Немецкие ультраправые не поддерживают идею единой армии ЕС и расширения НАТО
- 20:00 22.03.2026
- Остров свободы готовится к вероятному нападению США
- 19:50 22.03.2026
- Глава Минфина США оценил доходы РФ от снятии санкций с нефти в «один день бюджета России»
- 19:00 22.03.2026
- Трамп назвал нового «величайшего врага Америки»
- 18:38 22.03.2026
- Более десятка крупнейших автопроизводителей отказываются от планов производства электромобилей - FT
- 17:35 22.03.2026
- Если США атакуют электростанции, Тегеран закроет Ормузский пролив – центральный штаб ВС Ирана
