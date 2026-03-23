На юго-востоке Украины из-за мобилизации не хватает трактористов — Азаров
09:20 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Юго-восток Украины страдает от нехватки трактористов из-за мобилизации. Об этом рассказал в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010–2014 гг.) Николай Азаров.
Он отметил, что именно на этот регион в первые годы пришелся массовый удар мобилизации и сейчас «уже мало кого осталось».
В итоге на юго-востоке в настоящий момент с началом сельскохозяйственных работ «уже не хватает даже основных трактористов, без которых сельское хозяйство невозможно». «Как ты землю обработаешь без тракториста», — задался вопросом Азаров.
