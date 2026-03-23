Последние три года стали самыми теплыми за 176-летнюю историю наблюдений — ООН

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) назвала 2023, 2024 и 2025 годы самыми теплыми за всю историю наблюдений на суше и в океане. Об этом говорится в докладе организации о состоянии глобального климата за 2025 год.

«Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», — указывается в тексте. При этом 2025 год оказался несколько прохладнее рекордно жаркого 2024 года и в зависимости от используемого набора данных считается только «вторым или третьим самым теплым годом» в истории. Эксперты ВМО объясняют такую динамику в том числе «переходом от явления Эль-Ниньо в начале 2024 года к Ла-Нинье в 2025 году».

Согласно докладу, в прошедшем году в Португалии и Испании были зафиксированы национальные рекорды максимальной температуры для июня (46,6 и 46,0 градуса Цельсия соответственно), в Турции — для июля (50,5 градуса). Япония, Китай и Республика Корея пережили самое жаркое лето за всю историю наблюдений, причем в первой стране была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений — 41,8 градуса Цельсия. Температурные рекорды были установлены и во многих районах Китая.

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов — Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. «мальчик» и «девочка»). Первое ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе — со снижением их температуры. Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере. Подобные сдвиги периодически вызывают засухи в одних регионах Земли и сильные дожди в других. К примеру, «засуха тысячелетия» в Австралии (1996-2010) была спровоцирована в конце прошлого столетия необычно сильным Эль-Ниньо. Она закончилась только после того, как началась новая фаза Ла-Ниньи.