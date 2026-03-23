Рютте заявил о стремлении Зеленского к заключению соглашения по Украине
10:05 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу CBS News.
«Он (Зеленский — прим. ТАСС) хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также донесем это до России, чтобы они были готовы к сотрудничеству», — сказал он. Рютте также отметил, что США продолжают контакты со всеми сторонами конфликта. «Его усилия по завершению конфликта на Украине имеют решающее значение», — добавил он, комментируя действия администрации президента США Дональда Трампа.
