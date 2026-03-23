Цены на бензин в США на фоне конфликта с Ираном выросли на 30% — NYT

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на бензин для американских водителей выросли более чем на 30% на фоне вооруженного конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), основываясь на анализе данных приложения GasBuddy.

Согласно ее информации, по мере того, как конфликт продолжается уже четвертую неделю, скачки цен становятся все более ощутимыми. Газета отмечает, что с последствиями энергетического кризиса сталкиваются все регионы страны, в том числе южные и юго-западные штаты, где цены на топливо до начала боевых действий были самыми низкими. По состоянию на середину марта в штатах Луизиана, Оклахома и Техас бензин стал дороже на треть, в Колорадо — на 35%. Наиболее стремительный рост цен зафиксирован в Нью-Мексико — там бензин подорожал на 40%.