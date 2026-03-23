0
0
160
НОВОСТИ

Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД

11:20 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность главы РЖД еще на 5 лет.

«Олег Белозеров назначен генеральным директором — председателем правления ОАО „РЖД“ еще на 5 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщила пресс-служба кабмина.

Предыдущее переназначение Белозерова на эту должность было в 2021 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку