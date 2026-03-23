Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД
11:20 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность главы РЖД еще на 5 лет.
«Олег Белозеров назначен генеральным директором — председателем правления ОАО „РЖД“ еще на 5 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщила пресс-служба кабмина.
Предыдущее переназначение Белозерова на эту должность было в 2021 году.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать