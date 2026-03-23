Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства России Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность главы РЖД еще на 5 лет.

«Олег Белозеров назначен генеральным директором — председателем правления ОАО „РЖД“ еще на 5 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщила пресс-служба кабмина.

Предыдущее переназначение Белозерова на эту должность было в 2021 году.