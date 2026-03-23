НОВОСТИ

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 150 за унцию

11:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $4 150 за тройскую унцию впервые с 25 ноября 2025 года, следует из данных торговой площадки.

По данным на 10:08 мск, стоимость золота снижалась на 9,64%, до $4 134 за тройскую унцию.

К 10:12 мск фьючерс находился на уровне $4 142,4 за унцию (-9,45%). Фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года находился на отметке $61,93 за тройскую унцию (-11,1%).

