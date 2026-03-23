Москвичей автоматически оповещают о состоянии близких в реанимации — Собянин

11:34 23.03.2026

За 2 года работы цифрового сервиса СМС-информирования родственников о состоянии пациентов, находящихся в реанимации, москвичам были направлены более 300 тыс. сообщений. Сервис шлет оповещения родственникам о поступлении их близкого человека в отделение реанимации и интенсивной терапии. Для этого номер телефона должен быть указан при подписании согласия на медицинское вмешательство. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, получать СМС с основными показателями состояния пациента родственники могут после того, как обратятся к лечащему врачу реанимационного отделения при подтверждении родства.

«Сообщения поступают ежедневно, пока пациент находится в реанимации, до перевода в другое отделение или выписки», — подчеркнул глава города.

Данные о состоянии пациентов в реанимации собираются автоматически в электронном виде. Это позволяет врачам видеть эти сведения на планшете и оценивать эффективность проводитмой терапии, а при необходимости корректировать тактику лечения больного.

Как подчеркнул градоначальник, сбор данных о пациентах и сервис информирования родственников входят в проект масштабной цифровизации медицины в Москве. Он выполняется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

НОВОСТИ

12:32 23.03.2026
Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос
0
48
12:20 23.03.2026
Представительство Тайваня не дало Литве ничего, кроме вреда отношениям с Китаем — премьер
0
85
12:13 23.03.2026
Предприятия «Роснефти» максимально эффективно используют водные ресурсы
0
93
12:05 23.03.2026
Удары Ирана по энергообъектам обойдутся западным компаниями в миллиарды долларов — WSJ
0
109
12:00 23.03.2026
Исландия потеряла беспрецедентный объем ледниковой массы в 2025 году — ООН
0
109
11:32 23.03.2026
Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 150 за унцию
0
145
11:20 23.03.2026
Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД
0
175
11:05 23.03.2026
В ДНР пытались подорвать автомобиль чиновника, теракт пресечен — Пушилин
0
203
11:00 23.03.2026
Правительства стран ЕС опасаются, что конфликт в Иране отвлекает США от Украины — Politico
0
214
10:32 23.03.2026
Группировка ВСУ в Константиновке разрезана пополам — силовики
0
235

Возврат к списку