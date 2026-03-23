Москвичей автоматически оповещают о состоянии близких в реанимации — Собянин
11:34 23.03.2026
За 2 года работы цифрового сервиса СМС-информирования родственников о состоянии пациентов, находящихся в реанимации, москвичам были направлены более 300 тыс. сообщений. Сервис шлет оповещения родственникам о поступлении их близкого человека в отделение реанимации и интенсивной терапии. Для этого номер телефона должен быть указан при подписании согласия на медицинское вмешательство. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, получать СМС с основными показателями состояния пациента родственники могут после того, как обратятся к лечащему врачу реанимационного отделения при подтверждении родства.
«Сообщения поступают ежедневно, пока пациент находится в реанимации, до перевода в другое отделение или выписки», — подчеркнул глава города.
Данные о состоянии пациентов в реанимации собираются автоматически в электронном виде. Это позволяет врачам видеть эти сведения на планшете и оценивать эффективность проводитмой терапии, а при необходимости корректировать тактику лечения больного.
Как подчеркнул градоначальник, сбор данных о пациентах и сервис информирования родственников входят в проект масштабной цифровизации медицины в Москве. Он выполняется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
