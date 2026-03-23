Исландия потеряла беспрецедентный объем ледниковой массы в 2025 году — ООН
12:00 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала беспрецедентную потерю ледниковой массы в Исландии и вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки в 2025 году. Об этом говорится в докладе организации о состоянии глобального климата за прошлый год.
«В 2025 году беспрецедентные уровни потери ледниковой массы были зафиксированы в Исландии и вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки», — указывается в тексте.
По данным организации, общий баланс массы ледников в отчетный период «оказался одним из пяти самых низких за весь период наблюдений», которые ведутся с 1950 года. В то же время, потери ледников в этот раз были не такими значительными, как в рекордном 2022–2023 году.
По оценкам ВМО, около 21% повышения уровня моря в период с 1993 по 2018 год связано с таянием ледников. При этом наибольший вклад в этот процесс внесло потепление океана — примерно 42%, тогда как таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды обеспечило около 15% и 8% соответственно.
