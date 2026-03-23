Удары Ирана по энергообъектам обойдутся западным компаниями в миллиарды долларов — WSJ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные компании лишатся выручки на миллиарды долларов из-за ударов Ирана по энергетической инфраструктуре в Катаре. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые из наиболее важных для западной нефтяной отрасли инвестиционных проектов стали целями для ударов Ирана в ходе войны с США и Израилем», — отмечается в публикации. Как в ней подчеркивается, «на восстановление поврежденной инфраструктуры, вероятнее всего, уйдут годы». Из-за этого крупнейшие западные компании, работающие в нефтегазовой сфере, «лишатся выручки на миллиарды долларов».

В публикации констатируется, что завод по переработке газа в жидкое топливо Pearl в Катаре, поврежденный в результате ударов Ирана, был одним из самых прибыльных для британской компании Shell. Как отмечает издание, «завод получил такие серьезные повреждения, что одна из его производственных линий, как ожидается, будет закрыта не менее года». Согласно приведенным изданием оценкам, американская компания ExxonMobil «будет терять около $5 млрд выручки в год после того, как иранскими ракетными ударами была повреждена катарская газовая инфраструктура, а на починку может уйти до пяти лет».

Издание подчеркивает, что в последние 10 лет крупнейшие американские и европейские нефтяные компании активно инвестировали в добычу энергоносителей на Ближнем Востоке. «Теперь эти компании могут столкнуться с перебоями [поставок], которые будут продолжаться годами», — отмечает издание.