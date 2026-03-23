Удары Ирана по энергообъектам обойдутся западным компаниями в миллиарды долларов — WSJ
12:05 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные компании лишатся выручки на миллиарды долларов из-за ударов Ирана по энергетической инфраструктуре в Катаре. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal (WSJ).
«Некоторые из наиболее важных для западной нефтяной отрасли инвестиционных проектов стали целями для ударов Ирана в ходе войны с США и Израилем», — отмечается в публикации. Как в ней подчеркивается, «на восстановление поврежденной инфраструктуры, вероятнее всего, уйдут годы». Из-за этого крупнейшие западные компании, работающие в нефтегазовой сфере, «лишатся выручки на миллиарды долларов».
В публикации констатируется, что завод по переработке газа в жидкое топливо Pearl в Катаре, поврежденный в результате ударов Ирана, был одним из самых прибыльных для британской компании Shell. Как отмечает издание, «завод получил такие серьезные повреждения, что одна из его производственных линий, как ожидается, будет закрыта не менее года». Согласно приведенным изданием оценкам, американская компания ExxonMobil «будет терять около $5 млрд выручки в год после того, как иранскими ракетными ударами была повреждена катарская газовая инфраструктура, а на починку может уйти до пяти лет».
Издание подчеркивает, что в последние 10 лет крупнейшие американские и европейские нефтяные компании активно инвестировали в добычу энергоносителей на Ближнем Востоке. «Теперь эти компании могут столкнуться с перебоями [поставок], которые будут продолжаться годами», — отмечает издание.
НОВОСТИ
- 12:32 23.03.2026
- Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос
- 12:20 23.03.2026
- Представительство Тайваня не дало Литве ничего, кроме вреда отношениям с Китаем — премьер
- 12:13 23.03.2026
- Предприятия «Роснефти» максимально эффективно используют водные ресурсы
- 12:00 23.03.2026
- Исландия потеряла беспрецедентный объем ледниковой массы в 2025 году — ООН
- 11:34 23.03.2026
- Москвичей автоматически оповещают о состоянии близких в реанимации — Собянин
- 11:32 23.03.2026
- Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 150 за унцию
- 11:20 23.03.2026
- Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД
- 11:05 23.03.2026
- В ДНР пытались подорвать автомобиль чиновника, теракт пресечен — Пушилин
- 11:00 23.03.2026
- Правительства стран ЕС опасаются, что конфликт в Иране отвлекает США от Украины — Politico
- 10:32 23.03.2026
- Группировка ВСУ в Константиновке разрезана пополам — силовики
