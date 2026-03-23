0
0
0
НОВОСТИ

Большинство американцев считают, что операция США против Ирана идет не по плану — опрос

12:32 23.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины жителей Соединенных Штатов считают, что военная операция США и Израиля против Ирана идет не по плану и что Вашингтону не стоит начинать наземное вторжение. Таковы данные социологического опроса, проведенного телеканалом CBS.

Так, 57% респондентов уверены, что нынешняя операция США проходит «плохо или очень плохо». Одними из причин опрошенные назвали невнятные объяснения ее целей администрацией в Вашингтоне, а также негативным влиянием происходящего на американскую экономику. Еще 53% участников опроса считают, что США не стоит начинать наземную операцию против Тегерана, а 47% готовы завершить конфликт, заключив мир с действующими властями Ирана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку