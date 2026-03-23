Предприятия «Роснефти» максимально эффективно используют водные ресурсы

12:13 23.03.2026

В общем объеме воды, используемой «Роснефтью» для производственных нужд доля оборотной и повторно-последовательно используемой воды превышает 93,7%. Дочерние предприятия крупнейшей нефтяной компании РФ поддерживают высокие стандарты экологической безопасности в сфере обращения с водными ресурсами, что отмечено международными и российским экспертами. С учетом этого крупнейшее международное инвестиционно-консалтинговое агентство Institutional Shareholder Services (ISS) включило «Роснефть» в группу лидеров экологического рейтинга, а агентство RAEX третий год подряд присваивает «Роснефти» ESG-рейтинг «АА», подтверждающий, что компания успешно выполняет проекты в области устойчивого развития, в том числе в экологической сфере.

Политика ответственного использования водных ресурсов обеспечивается на всех этапах производственного цикла «Роснефти». Корпоративная программа повышения экологической эффективности и планы по модернизации производственных мощностей предусматривают сокращение забора воды из естественных источников, увеличение доли оборотной и повторно-последовательно используемой воды, экологически рациональное использование попутно добываемых пластовых вод, внедрение современных систем очистки сточных вод.

Напомним, 22 марта отмечался учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день водных ресурсов, который призван обратить внимание человечества на необходимость бережного отношения к одной из главных природных ценностей - пресной воде и разумному ее использованию.

